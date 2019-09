Activement développé par la communauté D, le compilateur DMD est le compilateur de référence du langage D. La totalité de son code est ouvert, ce qui permet de corriger les problèmes rencontrés ou encore de réaliser son propre compilateur. Il est supporté actuellement par les plates-formes Linux, FreeBSD, Mac OS X et Windows. Créé par Walter Bright en décembre 1999 avec sa société Digital Mars, le D est un langage de programmation système.Plus tôt ce mois, la D Language Foundation a annoncé la sortie de la version 2.088.0 de DMD. Cette version apporte des nouveautés considérables. L’une des plus intéressantes est sans doute l’interopérabilité C++. Grâce aux travaux effectués par Manu Evans programmeur, chez Blizzard Entertainment, l’interopérabilité avec C++ est l’un des grands avantages de cette version. Avec des liaisons versdans les modulesetde DRuntime, respectivement. Au total, 58 contributeurs ont apporté 58 corrections de bogues et 27 modifications majeures à la version 2.088.0 du compilateur. La version 2.087.0 qui avait été publiée en juillet de cette année, avait elle aussi été livrée avec de nombreuses modifications. Ce qui permettait de résoudre deux bogues qui existaient depuis une dizaine d’années au sein du compilateur. Une fois les bogues corrigés, deux commutateurs ont été introduits pour aider les utilisateurs à conserver leur code existant.DMD 2.088.0 apporte une nouvelle bibliothèque standard, qui fournit de nombreuses fonctions pour travailler avec des fichiers. Avec la fonction, il suffit de donner un chemin de répertoire sous Windows, ou d’un fichier sur Posix, et cela vous donnera le nombre d’octets disponibles sur ce chemin.D’après les explications fournies par les concepteurs, la version 2.088.0 du compilateur DMD n’apporte pas un changement considérable. Il s’agit en effet d’une maintenance évolutive : dépréciations, suppressions et ajustements de comportement. La D Language Foundation fait une mise en garde sur la std::string que toute personne souhaitant l'utiliser doit connaître. Il existe un problème de compatibilité lorsque vous utilisez la version modernelors de la compilation sur Linux. Il contient un pointeur intérieur, qui en DLang est à la fois illégal et incompatible avec la sémantique du déplacement. La solution consisterait de passeret à compiler votre application avec« Le langage semble avoir été dépassé et les forums dédiés disparaissent peu à peu. Dans certains pays, D a presque ou totalement disparu tandis que Go et Rust se développent très rapidement et raflent toute la part du marché », ont déclaré certains programmeurs. Ces derniers ajoutent : « Le langage n’attire plus autant de monde qu’à ses débuts et ces changements n’y apporteront pas grand-chose. » En attendant, la D Language Foundation discute de la possibilité d'utiliser une partie des fonds des ressources humaines pour finaliser la prise en charge des systèmes d'iOS et d'Android.Source : dlang Quelle appréciation faites-vous de ce langage ?DMD : la version 2.087.0 du compilateur de référence du langage D est disponible, avec la prise en charge de Markdown par Ddoc